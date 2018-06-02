Бразильский теннисист согласился на временное отстранение за допинг

Бразилец Игор Маркондеш согласился на временное отстранение от соревнований после того, как в его допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат гидрохлоротиазид, сообщает официальный сайт ITF. 20-летний спортсмен, занимающий 772-е место в рейтинге АТР, сдал положительный образец мочи во время соревнований серии «фьючерс» в Португалии в марте. 8 мая ему было предъявлено обвинение.

Маркондеш выиграл один матч на уровне турниров серии «челленджер», а также 44 поединка на «фьючерсах», где трижды доходил до полуфинальной стадии.