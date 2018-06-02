Мойя: счёт в первых матчах не отражает реальной картины – Надаль не доминирует

Карлос Мойя, тренер 10-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, прокомментировал игру своего подопечного на старте Открытого чемпионата Франции.



«Рафа начал турнир стандартно. Он постепенно входит в турниры «Большого шлема» и набирает обороты по мере повышения уровня соперников. Надаль часто нервничает в Париже, но и в этом нет ничего необычного. Мы знаем, как с этим бороться.



Счёт в первых двух матчах не отражает полной картины. Рафаэль был агрессивен и играл хорошо, но он не доминировал повсюду, как может показаться, если взглянуть на счёт», – рассказывает Мойя в своей колонке на официальном сайте ATP.



В матче третьего раунда «Ролан Гаррос» Надаль (1) встретится с французом Ришаром Гаске.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».