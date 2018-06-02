Сафин: я сделал Санторо подарков минимум на $ 50 тыс.

Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин рассказал о самом тяжёлом сопернике в его карьере.



«Без сомнения это был Фабрис Санторо. Он находил дыры в моей игре каждый матч. Я сделал ему столько подарков, что, думаю, благодаря матчам со мной он заработал не менее $ 50 тыс. Но он оказался жадиной, ведь даже не купил мне чашку кофе», – цитирует Сафина World Tennis USA.



Россиянин девять раз встречался с французом, но лишь дважды сумел победить. Одна из побед досталась Марату из-за травмы Фабриса.

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