Сафин: я сделал Санторо подарков минимум на $ 50 тыс.

Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин рассказал о самом тяжёлом сопернике в его карьере.
«Без сомнения это был Фабрис Санторо. Он находил дыры в моей игре каждый матч. Я сделал ему столько подарков, что, думаю, благодаря матчам со мной он заработал не менее $ 50 тыс. Но он оказался жадиной, ведь даже не купил мне чашку кофе», – цитирует Сафина World Tennis USA.
Россиянин девять раз встречался с французом, но лишь дважды сумел победить. Одна из побед досталась Марату из-за травмы Фабриса.
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