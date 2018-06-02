Мугуруса за час разгромила Стосур и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) не испытала проблем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции. В матче против австралийки Самантой Стосур она отдала соперницей лишь два гейма – 6:0, 6:2.
Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету Мугурусы одна подача навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Её соперница выполнила один эйс, ошиблась при подаче два раза и сумела реализовать один брейк-пойнта из одного имевшегося.
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