Мугуруса за час разгромила Стосур и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) не испытала проблем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции. В матче против австралийки Самантой Стосур она отдала соперницей лишь два гейма – 6:0, 6:2.



Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету Мугурусы одна подача навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Её соперница выполнила один эйс, ошиблась при подаче два раза и сумела реализовать один брейк-пойнта из одного имевшегося.



За выход в четвертьфинал испанская теннисистка поспорит с украинкой Лесей Цуренко.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».