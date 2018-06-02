Текстовая онлайн-трансляция завершения матча Пуи — Хачанов на «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов сегодня, 2 июня, возобновит матч третьего круга «Ролан Гаррос» с французом Люкой Пуи (15). Накануне поединок был остановлен из-за дождя при счёте 6:3, 7:5, 1:1 в пользу 38-й ракетки мира из России. Встреча возобновится в 13:30 по московскому времени.

Ранее соперники провели между собой два матча, одержав по одной победе.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Пуи — Хачанов.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».

Победителя этого противостояния в 1/8 финала уже ждёт немец Александр Зверев (2), обыгравший накануне боснийца Дамира Джумхура. Матч четвёртого круга второй номер посева проведёт в воскресенье, 3 июня.