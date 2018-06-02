Сафин: современные теннисисты слишком мягкие. Они сразу начинают плакать

Экс первая ракетка мира россиянин Марат Сафин рассказал о самых сумасшедших игроках и изменениях, произошедших в теннисе в последние годы.



«Тройка самых сумасшедших игроков? Джон Макинрой, Витас Герулайтис и Гальермо Вилас. Я называю лишь завершивших карьеру игроков, потому что сейчас теннис сильно изменился. Каждый раз, когда ты скажешь что-то плохое своему оппоненту, он начинает плакать и жаловаться судьям. Теннисисты стали слишком мягкими и милыми по отношению друг к другу. Тем не менее если я буду психологически давить на соперника за минуту до выхода на корт, я получу серьёзное преимущество в матче.



Прежние времена ушли. Все стали хорошо себя вести, будто люди из высшего общества», – цитирует Сафина World Tennis USA.