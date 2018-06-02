Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Плишкова на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова (28) в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (6). Поединок начнётся в 14:30 по московскому времени. Единственный очный матч между этими соперницами, состоявшийся в Кубке Федерации — 2015, выиграла Шарапова.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Шарапова — Плишкова в третьем круге «Ролан Гаррос».

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».

На данный момент Шарапова занимает 30-е место в рейтинге WТА, а Плишкова является шестой ракеткой планеты. В четвёртом круге победительница этого матча сыграет либо с американкой Сереной Уильямс, либо с немкой Юлией Гёргес (11).