Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Джорджи не сумела дважды подать на матч и уступила Стивенс в третьем круге «РГ»

Джорджи не сумела дважды подать на матч и уступила Стивенс в третьем круге «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американка Слоан Стивенс (10) в трёх партиях обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи. Матч третьего раунда Открытого чемпионата Франции закончился со счётом 4:6, 6:1, 8:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. На счету Джорджи шесть подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Стивенс выполнила два эйса, ошиблась при подаче один раз и сумела реализовать восемь брейк-пойнтов из 19 имевшихся.

При счёте 5:4 и 6:5 Джорджи дважды подавала на матч, однако соперница сумела остаться в игре и закончить матч в свою пользу.

За выход в четвертьфинал 10-я ракетка соревнований поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос»
Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (ж) 2018. 3-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 12:10 МСК
Камила
Джорджи
Слоан
Стивенс
6:4 1:6 6:8
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент