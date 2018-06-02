Джорджи не сумела дважды подать на матч и уступила Стивенс в третьем круге «РГ»

Американка Слоан Стивенс (10) в трёх партиях обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи. Матч третьего раунда Открытого чемпионата Франции закончился со счётом 4:6, 6:1, 8:6.



Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. На счету Джорджи шесть подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Стивенс выполнила два эйса, ошиблась при подаче один раз и сумела реализовать восемь брейк-пойнтов из 19 имевшихся.



При счёте 5:4 и 6:5 Джорджи дважды подавала на матч, однако соперница сумела остаться в игре и закончить матч в свою пользу.



За выход в четвертьфинал 10-я ракетка соревнований поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».