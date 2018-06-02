Шарапова разгромила Кар.Плишкову и может сыграть с С. Уильямс в 4-м круге «РГ»

Россиянка Мария Шарапова (28) уверенно обыграла шестую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову (6) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции – 6:2, 6:1.



Продолжительность встречи составила 59 минут. На счету Шараповой три подачи навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 10. Плишкова выполнила один эйс, ошиблась при подаче четыре раза и сумела реализовать один брейк-пойнт из двух имевшихся.



Соперницей Шараповой в матче следующего раунда станет победительница пары Юлия Гёргес (Германия, 11) – Серена Уильямс (США).

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».