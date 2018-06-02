Видеообзор победы Шараповой над Кар. Плишковой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова (28) в третьем круге Открытого чемпионата Франции разгромила чешку Каролину Плишкову (6) со счётом 6:2, 6:1. Следующей оппоненткой пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» станет либо американка Серена Уильямс, либо немка Юлия Гёргес (11).

Эстонка Анетт Контавейт (25) обыграла восьмую ракетку турнира чешку Петру Квитову – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). За выход в четвертьфинал соревнований Анетт поспорит с американкой Слоан Стивенс, одолевшей в упорной борьбе итальянку Камилу Джорджи — 4:6, 6:1, 8:6.