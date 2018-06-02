Мугуруса: я могу выиграть любой турнир, в котором участвую

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) прокомментировала победу над представительницей Австралии Самантой Стосур в третьем раунде Открытого чемпионата Франции – 6:0, 6:2.



«Люди считают, что я могу выиграть турнир? Это нормально, ведь я сегодня очень хорошо поработала на корте. Впрочем, я считаю, что могу выиграть любой турнир, в котором участвую.



Матчем со Стосур я полностью довольна. Это было непросто, ведь Саманта побеждала в Париже ранее. Я хорошо сыграла, зная, как играет она, и грамотно подстроившись под её тактику», – цитирует Мугурусу официальный сайт соревнований.



В матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» испанка встретится с представительницей Украины Лесей Цуренко.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».