Видеообзор побед Мугурусы и Стивенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Испанка Гарбинье Мугуруса в третьем круге «Ролан Гаррос» оказалась сильнее австралийки Саманту Стосур со счётом 6:0, 6:2. Действующая чемпионка соревнований на выход в четвёртый круг затратила 1 час 2 минуты. Следующей оппоненткой Гарбинье станет украинка Леся Цуренко.

В ещё одном поединке американка Слоан Стивенс (10) в упорной борьбе за 2 часа 26 минут переиграла итальянку Камилу Джорджи — 4:6, 6:1, 8:6. В четвёртом круге Стивенс сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (25), которая победила чешку Петру Квитову (8).