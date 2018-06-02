Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс – Гёргес на «Ролан Гаррос»

Американка Серена Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с представительницей Германии Юлией Гёргес (11). Поединок начнётся в 19:05 по московскому времени. Оба очных поединка между соперницами завершились в пользу Уильямс.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча С. Уильямс – Гёргес в третьем круге «Ролан Гаррос».



На данный момент Уильямс, пропустившая около года из-за беременности, занимает 451-е место в рейтинге WТА, тогда как Гёргес является 11-й ракеткой планеты. В четвёртом круге победительница этого матча сыграет с россиянкой Марией Шараповой (28).