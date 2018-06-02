Веснина и Макарова станут первыми в мире, если Бабош не выйдет в финал «РГ»

Чжань Латиша из Китайского Тайбэя и американка Бетани Маттек-Сэндс (4) потерпели поражение во втором круге «Ролан Гаррос», уступив румынкам Михаэле Бузэрнеску и Ирине Баре со счётом 6:2, 3:6, 3:6.



Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Чжань и Маттек-Сэндс ни разу не подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 7 брейк-пойнтов из 12. На счету румынских теннисисток 3 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 20. Эйсов у них также не было.



За выход в четвертьфинал Бара и Бузэрнесу поспорят с американками Дженнифер Брэйди и Ваней Кинг.



Поражение Чжань означает, что после «Ролан Гаррос» в женском парном теннисе точно сменится первая ракетка мира. Сместят Латишу с этой позиции либо россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, которые на этом турнире играли с разными напарницами и обе потерпели поражение в первом круге, либо венгерка Тимя Бабош, получившая вместе с француженкой Кристиной Младенович первый номер посева. Бабош для этого нужно выйти в финал турнира.

Веснина, Макарова, Чжан и Бабош претендуют на первую строчку в паре после «РГ»

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