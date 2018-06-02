18 эйсов помогли Андерсону победить М. Зверева в третьем круге «Ролан Гаррос»

Южноафриканец Кевин Андерсон (6) вышел в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», обыграв немца Мишу Зверева в четырёх партиях — 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).



Поединок продолжался 2 часа 50 минут. Андерсон выполнил 18 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Зверева 4 подачи навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



За место в четвертьфинале Кевин поспорит либо с аргентинцем Диего Шварцманом (11), либо с хорватом Борной Чоричем. Андерсон находится в верхней половине сетки и в полуфинале может выйти на испанца Рафаэля Надаля (1).

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