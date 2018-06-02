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Шварцман уверенно победил Чорича и сыграет с Андерсоном в Париже

Шварцман уверенно победил Чорича и сыграет с Андерсоном в Париже
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Аргентинец Диего Шварцман (11) стал участником 1/8 финала «Ролан Гаррос», нанеся поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:5, 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Шварцман 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Чорича 4 эйса, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Оба брейка Борна сделал в концовке матча, уступая со счётом 0:4 и 1:5 в третьей партии соответственно.

Следующим оппонентом Диего станет южноафриканец Кевин Андерсон (6), финалист прошлогоднего US Open.

Ролан Гаррос (м) 2018. 3-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 14:50 МСК
Диего
Шварцман
Борна
Чорич
7:5 6:3 6:3
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