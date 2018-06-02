Надаль легко победил Гаске и сыграет с Мартерером в 4-м круге «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно вышел в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», нанеся поражение французу Ришару Гаске (27) со счётом 6:3, 6:2, 6:2.



Поединок продолжался ровно два часа. Надаль выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Гаске 8 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



Следующим оппонентом Рафаэля будет немец Максимильян Мартерер, легко обыгравший эстонца Юргена Зоппа.

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