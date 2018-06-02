Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Надаль легко победил Гаске и сыграет с Мартерером в 4-м круге «Ролан Гаррос»

Надаль легко победил Гаске и сыграет с Мартерером в 4-м круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно вышел в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», нанеся поражение французу Ришару Гаске (27) со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Поединок продолжался ровно два часа. Надаль выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Гаске 8 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Следующим оппонентом Рафаэля будет немец Максимильян Мартерер, легко обыгравший эстонца Юргена Зоппа.

Ролан Гаррос (м) 2018. 3-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 15:45 МСК
Рафаэль
Надаль
Ришар
Гаске
6:3 6:2 6:2
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос»
Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент