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Гоффен отыграл 4 матчбола и нанёс поражение Монфису в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Гоффен отыграл 4 матчбола и нанёс поражение Монфису в 3-м круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Бельгиец Давид Гоффен (8) пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев француза Гаэля Монфиса (32) в пяти партиях — 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3. Матч начался накануне и был прерван из-за дождя при счёте 3:2 в пользу Гоффена в третьем сете, когда он вёл с брейком. В четвёртой партии у Монфиса было четыре матчбола на приёме в 10-м гейме.

Поединок продолжался 4 часа 3 минуты. Гоффен выполнил 4 эйса, допустил 9 двойных ошибок и использовал 11 брейк-пойнтов из 19. На счету Монфиса 6 подач навылет, 2 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 20.

Следующим соперником Давида станет итальянец Марко Чеккинато, неожиданно победивший испанца Пабло Карреньо-Бусту (10).

Ролан Гаррос (м) 2018. 3-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 16:05 МСК
Давид
Гоффен
Гаэль
Монфис
6:7 6:3 4:6 7:5 6:3
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