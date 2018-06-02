Шарапова: я сыграла стабильно, умно и не ждала от Плишковой подарков

Россиянка Мария Шарапова (28) прокомментировала свою победу над шестой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой (6) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 6:1.



«Я сильно прибавила по сравнению с матчами первого и второго раундов — мне пришлось это сделать. Когда играешь с соперницей такого уровня, выбора у тебя нет. Конечно, я очень рада, что показала такой хороший и стабильный теннис против игрока топ-10, да ещё и на турнире «Большого шлема».



Мне удалось агрессивно сыграть на её подаче, по-разному выполнять приём. Я играла стабильно и умно, делала правильные вещи. На брейк-пойнтах действовала агрессивно, брала всё в свои руки, а не ждала от неё подарков», — приводит слова Шараповой официальный сайт «Ролан Гаррос».

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