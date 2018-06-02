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Шарапова: несмотря на счёт личных встреч с С. Уильямс, буду ждать матча с ней

Шарапова: несмотря на счёт личных встреч с С. Уильямс, буду ждать матча с ней
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от возможной встречи с американкой Сереной Уильямс в четвёртом раунде «Ролан Гаррос». Серена ведёт по личным встречам со счётом 19-2, причём Мария побеждала её только в 2004 году.

«Каждый раз, когда выходишь на корт против Серены, понимаешь, кому ты противостоишь, знаешь, что это настоящий вызов. Несмотря на наш с ней счёт личных встреч, я всегда жду матчей с лучшими игроками в мире. Если она выиграет в третьем круге, то буду с нетерпением дожидаться встречи с ней.

Когда мы с Сереной выходим друг на друга или просто попадаем в одну четверть сетки, это вызывает пристальное внимание. Это ни для кого не секрет.

Я хочу играть с лучшими, и, победив сегодня шестую ракетку мира, вероятно, получила такую возможность. Ради таких матчей я и продолжаю выступать», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.

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