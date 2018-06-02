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Бабош и Младенович вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Бабош и Младенович вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович (1) уверенно вышли в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, победив японку Нао Хибино и Оксану Калашникову из Грузии со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Тимя и Кристина выполнили 3 эйса, допустили 4 двойные ошибки и использовали 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Нао и Оксаны 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Подач навылет у них не было.

Следующими соперницами Бабош и Младенович будут американка Николь Меликар и чешка Квета Пешке (13). Напомним, венгерке необходимо выйти в финал, чтобы стать первой ракеткой мира в паре.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж) 2018. 2-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 16:15 МСК
Тимя
Бабош
Кристина
Младенович
Нао
Хибино
Оксана
Калашникова
6:1 6:3
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