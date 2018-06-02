Халеп победила Петкович и сыграет с Мертенс в 4-м круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп стала участницей 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив немку Андреа Петкович в двух партиях — 7:5, 6:0. В начале второй партии Петкович получила травму ноги и завершала матч, играя не в полную силу.



Теннисистки провели на корте ровно полтора часа. Халеп выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Петкович 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Подач навылет у Андреа не было.



Следующей соперницей Симоны станет бельгийка Элисе Мертенс (16), разгромившая австралийку Дарью Гаврилову (24) со счётом 6:3, 6:1.

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