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Чилич обыграл Джонсона в 1/16 финала «РГ», отдав всего 11 очков на подаче

Чилич обыграл Джонсона в 1/16 финала «РГ», отдав всего 11 очков на подаче
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Хорват Марин Чилич (3), действующий финалист Уимблдона и Australian Open, вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», легко победив американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:4.

Поединок продлился всего 1 час 37 минут. Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Джонсона 2 подачи навылет и 3 двойные. Брейк-пойнтов у американского теннисиста не было. За весь матч он выиграл всего 11 очков на приёме.

Следующий соперник Марина — итальянец Фабио Фоньини (18), который в пяти сетах обыграл британца Кайла Эдмунда (16).

Ролан Гаррос (м) 2018. 3-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 17:40 МСК
Марин
Чилич
Стив
Джонсон
6:3 6:2 6:4
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