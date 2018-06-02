Чилич обыграл Джонсона в 1/16 финала «РГ», отдав всего 11 очков на подаче

Хорват Марин Чилич (3), действующий финалист Уимблдона и Australian Open, вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», легко победив американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:4.



Поединок продлился всего 1 час 37 минут. Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Джонсона 2 подачи навылет и 3 двойные. Брейк-пойнтов у американского теннисиста не было. За весь матч он выиграл всего 11 очков на приёме.



Следующий соперник Марина — итальянец Фабио Фоньини (18), который в пяти сетах обыграл британца Кайла Эдмунда (16).

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