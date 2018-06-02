Кудрявцева потерпела разгромное поражение во 2-м круге «Ролан Гаррос» в миксте

Россиянка Алла Кудрявцева и хорват Никола Мектич потерпели разгромное поражение во втором раунде «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде, взяв всего один гейм у немки Анны-Лены Грёнефельд и колумбийца Роберта Фары (8) — 0:6, 1:6.



Матч продолжался 43 минуты. Грёнефельд и Фара выполнили 3 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали все 6 заработанных брейк-пойнтов. На счету Кудрявцевой и Мектича 2 подачи навылет, 3 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале Анна-Лена и Роберт сыграют либо с китаянкой Сюй Ифань и австрийцем Оливером Марахом (3), либо с американкой Эбигейл Спирс и колумбийцем Хуаном-Себастьяном Кабалем. Отметим, что Фара и Кабаль являются постоянными напарниками в мужском парном разряде.

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