Гарсия легко обыграла Бегу в третьем круге «Ролан Гаррос»

Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», легко победив румынку Ирину Бегу — 6:1, 6:3. В ходе последнего гейма Бегу отыграла четыре матчбола.



Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. У Гарсии не было ни подач навылет, ни двойных ошибок. Ей удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Бегу 9 двойных и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала при счёте 1:6, 2:5. Эйсов у Ирины также не было.



Следующей соперницей Гарсии станет либо немка Анжелика Кербер (12), либо голландка Кики Бертенс (18).

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