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Павлюченкова и Стосур в трёх сетах проиграли вторым сеяным на «Ролан Гаррос»

Павлюченкова и Стосур в трёх сетах проиграли вторым сеяным на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Саманта Стосур потерпели поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос» в парном разряде. Они не справились со вторыми сеяными, чешками Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой, уступив им со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Матч продолжался ровно два часа. Главачкова и Стрыцова ни разу не подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету Павлюченковой и Стосур 4 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующими соперницами чешек станут китаянка Дуань Инъин и белоруска Александра Саснович.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж) 2018. 2-й круг
02 июня 2018 года, суббота. 16:30 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Саманта
Стосур
Андреа
Главачкова
Барбора
Стрыцова
6:3 3:6 4:6
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