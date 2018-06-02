Кербер на двух тай-брейках одолела Бертенс и встретится с Гарсией в Париже

Немка Анжелика Кербер (12) пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив на двух тай-брейках голландку Кики Бертенс (18) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Во второй партии Кики вела со счётом 5:4, но не подала на сет.



Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. Кербер ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бертенс 2 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



Следующей соперницей экс первой ракетки мира станет француженка Каролин Гарсия (7).

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