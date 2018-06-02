Кербер на двух тай-брейках одолела Бертенс и встретится с Гарсией в Париже

Немка Анжелика Кербер (12) пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив на двух тай-брейках голландку Кики Бертенс (18) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Во второй партии Кики вела со счётом 5:4, но не подала на сет.
Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. Кербер ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бертенс 2 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Следующей соперницей экс первой ракетки мира станет француженка Каролин Гарсия (7).
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос»
Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».