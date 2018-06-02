Шарапова: рада победе над Плишковой

Россиянка Мария Шарапова в своём «твиттере» поделилась эмоциями после уверенной победы над шестой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 6:1.



«Сегодняшняя радость», — написала Шарапова, выложив фотографию.



Следующей соперницей Марии будет американка Серена Уильямс, которая ведёт по личным встречам с россиянкой со счётом 19-2. В последний раз они играли в четвертьфинале Australian Open–2016, где Серена победила в двух партиях — 6:4, 6:1.

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