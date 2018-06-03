Грачёва сыграет со второй сеяной на старте юниорского «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» среди девушек. Из россиянок в основной сетке сыграют

Таисия Пачкалёва, Софья Лансере, Мария Тимофеева, Оксана Селехметьева, Камилла Рахимова, Элина Аванесян и Варвара Грачёва. В число 16 сеяных никто из них не попал.



Первой соперницей Пачкалёвой будет француженка Элис Тубелло. Лансере сыграет с другой французской теннисисткой — Кларой Бурель (13). Тимофеева встретится с британкой Эммой Радукану. Селехметьева сыграет с француженкой Милен Халимэ, Рахимова — с американкой Пейтон Стирнс, Аванесян — с венгеркой Эдриенн Наги, а Грачёва — с китаянкой Ван Ксинью (2).