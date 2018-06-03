Сын Петра Корды получил второй номер посева на юниорском «Ролан Гаррос»

Стала известна основная сетка юниорского «Ролан Гаррос» среди юношей. В одиночном разряде в соревнованиях примет участие только один российский теннисист — Алексей Захаров. В первом раунде он встретится с французом Клеманом Табуром (12).



Отметим, что второй номер посева получил американец Себастьян Корда — сын чемпиона Australian Open — 1998, финалиста «Ролан Гаррос» — 1992 и бывшей второй ракетки мира, чеха Петра Корды. Себастьян в этом году выиграл юниорский Australian Open. Его первым оппонентом в Париже будет француз Валентин Ройе.