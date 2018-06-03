Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

С. Уильямс: думаю, что Шарапова — фаворит в нашем матче

С. Уильямс: думаю, что Шарапова — фаворит в нашем матче
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американка Серена Уильямс (SR) оценила свою победу над немкой Юлией Гёргес в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4) и назвала россиянку Марию Шарапову, с которой она сыграет в 1/8 финала, фаворитом матча.

«Мне ещё предстоит длинный путь, но я двигаюсь в правильном направлении. А раз двигаюсь я туда, куда нужно, то рано или поздно доберусь.

Я чувствую, что с каждым матчем прибавляю. Я играю с тяжёлыми соперницами и остаюсь в турнирной сетке. Надеюсь, так продолжится и дальше.

Думаю, что Мария — фаворит в нашем матче. Она после возвращения играет уже больше года, а я только начинаю. Посмотрим, что у меня получится. В любом случае это будет серьёзный тест. Думаю, грунт сейчас — едва ли не её лучшее покрытие. Она всегда очень хорошо выступает здесь. Я смогу оценить свой уровень и, надеюсь, мне удастся пройти дальше», — приводит слова С. Уильямс официальный сайт тура.

С. Уильямс в двух сетах победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «РГ»
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос»
Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент