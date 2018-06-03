С. Уильямс: думаю, что Шарапова — фаворит в нашем матче

Американка Серена Уильямс (SR) оценила свою победу над немкой Юлией Гёргес в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4) и назвала россиянку Марию Шарапову, с которой она сыграет в 1/8 финала, фаворитом матча.



«Мне ещё предстоит длинный путь, но я двигаюсь в правильном направлении. А раз двигаюсь я туда, куда нужно, то рано или поздно доберусь.



Я чувствую, что с каждым матчем прибавляю. Я играю с тяжёлыми соперницами и остаюсь в турнирной сетке. Надеюсь, так продолжится и дальше.



Думаю, что Мария — фаворит в нашем матче. Она после возвращения играет уже больше года, а я только начинаю. Посмотрим, что у меня получится. В любом случае это будет серьёзный тест. Думаю, грунт сейчас — едва ли не её лучшее покрытие. Она всегда очень хорошо выступает здесь. Я смогу оценить свой уровень и, надеюсь, мне удастся пройти дальше», — приводит слова С. Уильямс официальный сайт тура.

С. Уильямс в двух сетах победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «РГ»

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