Победы С. Уильямс и Халеп — в обзоре 3-го круга «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс (SR) вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», нанеся поражение немке Юлии Гёргес (11) в двух партиях — 6:3, 6:4.
В следующем раунде Серена сыграет с россиянкой Марией Шараповой (28). По личным встречам американка ведёт со счётом 19-2, причём Мария побеждала только в 2004 году.
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп стала участницей 1/8 финала турнира, победив немку Андреа Петкович в двух партиях — 7:5, 6:0. В начале второй партии Петкович получила травму ноги и завершала матч, играя не в полную силу.
Следующей соперницей Симоны станет бельгийка Элисе Мертенс (16).
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