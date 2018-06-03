Победы С. Уильямс и Халеп — в обзоре 3-го круга «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс (SR) вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», нанеся поражение немке Юлии Гёргес (11) в двух партиях — 6:3, 6:4.

В следующем раунде Серена сыграет с россиянкой Марией Шараповой (28). По личным встречам американка ведёт со счётом 19-2, причём Мария побеждала только в 2004 году.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп стала участницей 1/8 финала турнира, победив немку Андреа Петкович в двух партиях — 7:5, 6:0. В начале второй партии Петкович получила травму ноги и завершала матч, играя не в полную силу.

Следующей соперницей Симоны станет бельгийка Элисе Мертенс (16).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».