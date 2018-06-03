Надаль сыграл с болл-боем в теннис после победы над Гаске в Париже

Первая ракетка мира, 10-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль после завершения матча с французом Ришаром Гаске (6:3, 6:2, 6:2) дал одну из своих ракеток болл-бою и немного поиграл с ним в теннис, к восторгу зрителей.
Посмотреть видеозапись этого эпизода можно на «Чемпионате».
Следующим оппонентом Надаля будет немец Максимильян Мартерер. Эта игра состоится в понедельник, 4 июня. Финал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде пройдёт в воскресенье, 10 июня. Рафаэлю необходимо защитить свой титул, чтобы остаться на первой строчке рейтинга.
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