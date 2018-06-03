Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над немкой Андреа Петкович в третьем круге «Ролан Гаррос» со счётом 7:5, 6:0. В начале второго сета Андреа травмировала ногу.
«С каждым днём я играю всё лучше и лучше. В матче с Петкович я хорошо чувствовала и мяч, и ход игры. Я здорово завершила поединок, и это придаёт мне уверенности. Могу сказать, что пока что это был мой лучший матч на этом турнире.
Конечно, я видела, что она получила повреждение, но старалась не думать об этом. Главным для меня было не терять концентрацию. Это непросто сделать, когда немного выпадаешь из игрового ритма. Но я поставила перед собой задачу играть так же, как в первой партии, и получилось даже немного лучше. Меня радует то, как я сыграла, но мне жаль, что она травмировалась», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.
Халеп: матч с Петкович стал для меня лучшим на этом турнире