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Халеп: матч с Петкович стал для меня лучшим на этом турнире

Халеп: матч с Петкович стал для меня лучшим на этом турнире
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над немкой Андреа Петкович в третьем круге «Ролан Гаррос» со счётом 7:5, 6:0. В начале второго сета Андреа травмировала ногу.

«С каждым днём я играю всё лучше и лучше. В матче с Петкович я хорошо чувствовала и мяч, и ход игры. Я здорово завершила поединок, и это придаёт мне уверенности. Могу сказать, что пока что это был мой лучший матч на этом турнире.

Конечно, я видела, что она получила повреждение, но старалась не думать об этом. Главным для меня было не терять концентрацию. Это непросто сделать, когда немного выпадаешь из игрового ритма. Но я поставила перед собой задачу играть так же, как в первой партии, и получилось даже немного лучше. Меня радует то, как я сыграла, но мне жаль, что она травмировалась», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

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