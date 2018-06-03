Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над румынкой Ириной Бегу (6:1, 6:3) в третьем круге «Ролан Гаррос» и поделилась ожиданиями от встречи с экс первой ракеткой мира, немкой Анжеликой Кербер.
«Я очень рада, что выиграла этот матч. Думаю, что провела его лучше по сравнению с играми первого и второго раундов. Я более чисто била по мячу — это то, над чем я работала накануне поединка и с утра. Конечно, здорово, что я смогла прибавить. Это было необходимо, потому что Ирина — настоящий боец.
Энджи сейчас играет гораздо лучше, чем в прошлом году. Тот сезон был для неё непростым, и то, что она всё равно смогла закончить его в топ-20, говорит об её уровне. Она левша, достающая и возвращающая очень много мячей, и с ней всегда непросто. Мне нужно будет играть в свой теннис и, возможно, я сумею одержать победу», — цитирует Гарсию официальный сайт WTA.
Гарсия: Кербер играет гораздо лучше, чем в 2017-м, но, возможно, я могу победить