Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Гарсия: Кербер играет гораздо лучше, чем в 2017-м, но, возможно, я могу победить

Гарсия: Кербер играет гораздо лучше, чем в 2017-м, но, возможно, я могу победить
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над румынкой Ириной Бегу (6:1, 6:3) в третьем круге «Ролан Гаррос» и поделилась ожиданиями от встречи с экс первой ракеткой мира, немкой Анжеликой Кербер.

«Я очень рада, что выиграла этот матч. Думаю, что провела его лучше по сравнению с играми первого и второго раундов. Я более чисто била по мячу — это то, над чем я работала накануне поединка и с утра. Конечно, здорово, что я смогла прибавить. Это было необходимо, потому что Ирина — настоящий боец.

Энджи сейчас играет гораздо лучше, чем в прошлом году. Тот сезон был для неё непростым, и то, что она всё равно смогла закончить его в топ-20, говорит об её уровне. Она левша, достающая и возвращающая очень много мячей, и с ней всегда непросто. Мне нужно будет играть в свой теннис и, возможно, я сумею одержать победу», — цитирует Гарсию официальный сайт WTA.

Гарсия легко обыграла Бегу в третьем круге «Ролан Гаррос»
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Касаткина и Хачанов бьются со 2-ми ракетками. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»
Касаткина сыграет с Возняцки, Хачанов – со Зверевым, а также Джокович, Стивенс, Гоффен, Тим и Нисикори начнут 4-й круг «Ролан Гаррос».
Шарапова и Хачанов без потерь сетов прошли во вторую неделю «Ролан Гаррос»
Шарапова разгромила Плишкову, Хачанов повторил свой рекорд, Серена набрала темп, Надаль осчастливил болбоя, Монфис упустил четыре матчбола.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент