Полуфиналист Уимблдона-2013 Янович может завершить карьеру из-за травмы

27-летний поляк Ежи Янович опубликовал лайв-видео в своём «инстаграме», в котором сообщил, что может завершить карьеру. Причиной возможного ухода Яновича из тенниса являются проблемы со здоровьем. В конце прошлого года ему была проведена очередная операция на колене, и с тех пор Ежи не выходил на корт. Он надеется выступить на турнире серии «челледжер» в Сопоте (Польша), который пройдёт с 11 по 17 июля, но до сих пор чувствует боль в колене. Ежи сообщил, что если не сможет сыграть в Сопоте, то, вероятно, уйдёт из тенниса.



Янович добился своего лучшего результата в 2013 году, когда выиграл польское дерби у Лукаша Кубота в полуфинале Уимблдона и стал первым поляком на такой стадии турнира «Большого шлема». Кроме того, в 2012-м, пройдя через квалификацию, он стал финалистом «Мастерс 1000» в Париже. В рейтинг-листе Ежи добирался до 14-й строчки.