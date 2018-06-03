Головин: было странно видеть Серену Уильямс плачущей, как маленькая девочка

Француженка Татьяна Головин, бывшая 12-я ракетка мира, в интервью L´Equipe вспомнила о своих матчах с американкой Сереной Уильямс.



«Самая сильная теннисистка, с которой я играла? Серена Уильямс. И это, конечно, моё личное мнение, но мне это совсем не нравилось. Я не любила играть с девушками, которые обладали такой мощью. Если у неё был хороший день, она била по всем линиям, углам и всё попадала, то мне оставалось только бегать далеко за пределами корта и наблюдать за её ударами. Я это ненавидела.



Помню, как-то раз я зашла в раздевалку сразу после того, как Серена проиграла матч. Она была вся в слезах, говорила, что она никудышная теннисистка, не умеющая играть. Я подумала: «Неужели, легендарная Серена Уильямс всё-таки человек, как и я!». Было очень странно видеть Серену, великую чемпионку, в таком состоянии — как маленькую девочку», — сказала Головин.

С. Уильямс в двух сетах победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «РГ»