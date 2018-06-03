Фиш: понимать, что результаты в 14 лет не имеют значения, невероятно важно

Американец Мэрди Фиш прокомментировал слова немца Александра Зверева о том, что его отец семь лет назад настраивал его не на то, чтобы быть лучшим среди 14-летних, а на такую игру, которая поможет стать лучшим впоследствии.
«Это невероятно важно — понимать, что результаты в 14-летнем возрасте не имеют вообще никакого значения! Необходимо развивать свой стиль с прицелом на будущее, играть с соперниками старшего возраста. Нужно учиться проигрывать. Не надо сомневаться, даже Федерер терпел поражения — много, много раз», — написал Фиш в своём «твиттере».
А. Зверев: я не был лучшим в 14 лет, но мой отец знал, как им стать в 20
А. Зверев: не смогу играть, как Федерер или Надаль, поэтому мне нужен свой стиль
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Касаткина и Хачанов бьются со 2-ми ракетками. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»
Касаткина сыграет с Возняцки, Хачанов – со Зверевым, а также Джокович, Стивенс, Гоффен, Тим и Нисикори начнут 4-й круг «Ролан Гаррос».
Шарапова и Хачанов без потерь сетов прошли во вторую неделю «Ролан Гаррос»
Шарапова разгромила Плишкову, Хачанов повторил свой рекорд, Серена набрала темп, Надаль осчастливил болбоя, Монфис упустил четыре матчбола.