Фиш: понимать, что результаты в 14 лет не имеют значения, невероятно важно

Американец Мэрди Фиш прокомментировал слова немца Александра Зверева о том, что его отец семь лет назад настраивал его не на то, чтобы быть лучшим среди 14-летних, а на такую игру, которая поможет стать лучшим впоследствии.



«Это невероятно важно — понимать, что результаты в 14-летнем возрасте не имеют вообще никакого значения! Необходимо развивать свой стиль с прицелом на будущее, играть с соперниками старшего возраста. Нужно учиться проигрывать. Не надо сомневаться, даже Федерер терпел поражения — много, много раз», — написал Фиш в своём «твиттере».

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