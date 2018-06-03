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Фиш: понимать, что результаты в 14 лет не имеют значения, невероятно важно

Фиш: понимать, что результаты в 14 лет не имеют значения, невероятно важно
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американец Мэрди Фиш прокомментировал слова немца Александра Зверева о том, что его отец семь лет назад настраивал его не на то, чтобы быть лучшим среди 14-летних, а на такую игру, которая поможет стать лучшим впоследствии.

«Это невероятно важно — понимать, что результаты в 14-летнем возрасте не имеют вообще никакого значения! Необходимо развивать свой стиль с прицелом на будущее, играть с соперниками старшего возраста. Нужно учиться проигрывать. Не надо сомневаться, даже Федерер терпел поражения — много, много раз», — написал Фиш в своём «твиттере».

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