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Надаль: семь лет назад вряд ли сказал бы, что в 2018-м буду продолжать играть

Надаль: семь лет назад вряд ли сказал бы, что в 2018-м буду продолжать играть
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Рафаэль Надаль, которому сегодня, 3 июня, исполнилось 32 года, признался, что семь лет назад вряд ли подумал бы, что в 2018-м будет продолжать играть в теннис на профессиональном уровне.

«На самом деле я не думаю слишком много о том, что произойдёт дальше, потому что нельзя предсказывать будущее. Я просто наслаждаюсь настоящим. Если бы в 25 лет вы спросили меня, буду ли я в туре в 32, то я наверняка дал бы отрицательный ответ. Скорее я думал, что в этом возрасте буду рыбачить или заниматься чем-то ещё.

Но я очень рад, что по-прежнему играю, продолжаю выступать на высоком уровне в моём возрасте. На протяжении всей своей карьеры я слышал, что она будет недолгой в связи со стилем моей игры. У меня и правда было немало травм, и я очень рад, что, несмотря на это, в 32 года остаюсь в туре», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

В понедельник Надаль сразится с немцем Максимильяном Мартерером за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

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