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Кис победила Бузэрнеску, став первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018

Кис победила Бузэрнеску, став первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американка Мэдисон Кис (13) стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску (31) в двух партиях — 6:1, 6:4. При этом Кис вела со счётом 6:1, 5:1, но проиграла первую подачу на матч с двойного матчбола.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Кис выполнила 4 эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Бузэрнеску 5 двойных и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Подач навылет у Михаэлы не было.

Следующей соперницей Кис станет либо чешка Барбора Стрыцова (26), либо Юлия Путинцева из Казахстана.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 4-й круг
03 июня 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Мэдисон
Кис
Михаэла
Бузэрнеску
6:1 6:4
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