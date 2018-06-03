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Виландер: на победу над Надалем на «Ролан Гаррос» может претендовать Зверев

Виландер: на победу над Надалем на «Ролан Гаррос» может претендовать Зверев
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швед Матс Виландер ответил на вопрос о том, кому и при каких обстоятельствах испанец Рафаэль Надаль может проиграть на «Ролан Гаррос».

«Рафе нужен соперник, который более-менее равен ему по одарённости. Кроме того, должен быть дождливый день, и сам Рафа должен сыграть не очень хорошо. Я считаю, что на победу над ним может претендовать Александр Зверев. Он высокий, у него отличный двуручный бэкхенд, мощная подача. Он немного напоминает Робина Сёдерлинга — высокого шведа, однажды победившего Рафу в Париже», — сказал Виландер в интервью CNN.

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