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Надаль сравнялся с Коннорсом по количеству выигранных матчей на «Шлемах»

Надаль сравнялся с Коннорсом по количеству выигранных матчей на «Шлемах»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Рафаэль Надаль, победив француза Ришара Гаске в третьем круге «Ролан Гаррос», выиграл свой 233-й поединок на турнирах «Большого шлема» и сравнялся с американцем Джимми Коннорсом. Впереди Надаля только серб Новак Джокович (243 победы) и швейцарец Роджер Федерер (332 победы).

Напомним, что Джокович, выйдя в четвёртый раунд, также догнал Коннорса, но по другому показателю — количеству участий в 1/8 финала на «Шлемах» (по 43). Для Надаля это будет 40-й матч в 1/8 финала турнира «Большого шлема», и он занимает шестое место, уступая Федереру (60), Джоковичу, Коннорсу, Андре Агасси и Ивану Лендлу (по 42).

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