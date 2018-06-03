Тренер Касаткиной: я уважаю Серену, но злюсь на других, когда они ей проигрывают

Бельгиец Филипп Дехас, тренер россиянки Дарьи Касаткиной, рассказал о своём отношении к последним победам американки Серены Уильямс.



«У Серены есть невероятный теннисный талант, но главное — её внутренний огонь, страсть к теннису. Я не вижу ничего подобного у нынешних молодых игроков. У Серены же есть всё: уверенность в себе, желание побеждать или, если хотите, отчаянное нежелание проигрывать. Она отказывается терпеть поражения — так, словно это болезнь. Честно, я не ожидал, что она победит Барти, которая занимает 17-е место в мире.



Когда я вижу, как Серена выигрывает, то отчасти злюсь. Нет, я рад за неё и очень уважаю её, но злюсь, думаю о других теннисистках. Мне хочется сказать им: «Девушки, проснитесь. Серене почти 37 лет!» Не знаю, что ещё им нужно, чтобы побеждать её», — сказал Дехас в интервью New York Times.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Серена сыграет с россиянкой Марией Шараповой.