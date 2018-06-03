Хачанов в пяти партиях уступил А. Звереву в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Немец Александр Зверев (2) пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в пяти сетах одолев россиянина Карена Хачанова — 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.



Поединок продолжался 3 часа 32 минуты. Зверев выполнил 17 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Хачанова 9 подач навылет, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Следующим соперником Зверева, который впервые в карьере добрался на турнире «Большого шлема» до четвертьфинала, станет либо австриец Доминик Тим (7), либо японец Кей Нисикори (19).

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