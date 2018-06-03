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Тим обыграл Нисикори и встретится с А. Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Тим обыграл Нисикори и встретится с А. Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Австриец Доминик Тим (7) стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос», в четырёх партиях обыграв японца Кея Нисикори (19) — 6:2, 6:0, 5:7, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 30 минут. Тим выполнил 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Нисикори 1 подача навылет, 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

Следующим оппонентом Доминика, который в прошлом году добрался в Париже до полуфинала, станет немец Александр Зверев (2). Несколько недель назад Тим проиграл Звереву в финале «Мастерс 1000» в Мадриде.

Ролан Гаррос (м) 2018. 4-й круг
03 июня 2018 года, воскресенье. 13:35 МСК
Доминик
Тим
Кей
Нисикори
6:2 6:0 5:7 6:4
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