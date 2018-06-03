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А. Зверев впервые в карьере выиграл три пятисетовых матча подряд

А. Зверев впервые в карьере выиграл три пятисетовых матча подряд
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Немец Александр Зверев, в первый раз в карьере пробившийся в четвертьфинал турнира «Большого шлема», также впервые выиграл три пятисетовых матча подряд. При этом во всех трёх встречах Александр уступал со счётом 1-2 по сетам, а в поединке третьего раунда с боснийцем Дамиром Джумхуром (26) ему пришлось отыгрывать матчбол.

Во втором круге Зверев победил серба Душана Лайовича со счётом 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2. В третьем раунде он обыграл Джумхура со счётом 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5. Наконец, в 1/8 финала Александр справился с россиянином Кареном Хачановым — 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.

Следующим соперником Александра станет австриец Доминик Тим (7).

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