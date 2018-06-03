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Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Дарья Касаткина (14) сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (2) в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Дарья будет бороться за свой первый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», а Каролина может в третий раз выйти в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и защитить прошлогодние очки. Матч состоится четвёртым запуском на корте Сюзанн Ленглен, после игры бельгийца Давида Гоффена (8) с итальянцем Марко Чеккинато.

По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1. Она дважды побеждала Возняцки в этом году — в Санкт-Петербурге и в Индиан-Уэллсе, причём оба раза в двух партиях.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

В четвертьфинале победительница этого матча встретится либо с американкой Слоан Стивенс (10), либо с эстонкой Анетт Контавейт (25).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 4-й круг
03 июня 2018 года, воскресенье. 17:30 МСК
Дарья
Касаткина
Каролина
Возняцки
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