Россиянка Дарья Касаткина (14) сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (2) в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Дарья будет бороться за свой первый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», а Каролина может в третий раз выйти в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и защитить прошлогодние очки. Матч состоится четвёртым запуском на корте Сюзанн Ленглен, после игры бельгийца Давида Гоффена (8) с итальянцем Марко Чеккинато.
По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1. Она дважды побеждала Возняцки в этом году — в Санкт-Петербурге и в Индиан-Уэллсе, причём оба раза в двух партиях.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В четвертьфинале победительница этого матча встретится либо с американкой Слоан Стивенс (10), либо с эстонкой Анетт Контавейт (25).
Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос»