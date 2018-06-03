Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина (14) сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (2) в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Дарья будет бороться за свой первый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», а Каролина может в третий раз выйти в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и защитить прошлогодние очки. Матч состоится четвёртым запуском на корте Сюзанн Ленглен, после игры бельгийца Давида Гоффена (8) с итальянцем Марко Чеккинато.



По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1. Она дважды побеждала Возняцки в этом году — в Санкт-Петербурге и в Индиан-Уэллсе, причём оба раза в двух партиях.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



В четвертьфинале победительница этого матча встретится либо с американкой Слоан Стивенс (10), либо с эстонкой Анетт Контавейт (25).

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