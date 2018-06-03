Заслуженный тренер России Виктор Янчук сделал прогноз на матч россиянки Марии Шараповой с американкой Сереной Уильямс в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
«Я жду удачи для Маши. Считаю, что она сейчас находится в лучшей соревновательной форме, поэтому её задача — показать игру, соответствующую её сегодняшнему состоянию. Если бы не было психологического давления, я бы даже не сомневался, что она выиграет. Но есть один очень важный фактор — это психология, память. Всё-таки в последнее время Маша постоянно проигрывала Серене. Этот отрицательный опыт может сказаться. Но, с другой стороны, отступать некуда. Нужно уже сейчас идти наверх.
Форма у неё неплохая, думаю, уверенность после последней встречи тоже появилась. Серена же ещё не восстановилась после рождения ребенка: она долго не играла, поэтому утратила не только физическую форму, но и психологическую уверенность», — сказал Янчук в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Янчук: Шарапова в лучшей форме, чем Уильямс, но есть фактор психологии, памяти