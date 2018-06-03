Россиянка Камилла Рахимова вышла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос», обыграв в стартовом матче американку Пейтон Стирнс (Q) со счётом 6:4, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Рахимова выполнила 1 подачу навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету американки 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта.



Во втором круге Рахимова встретится с победительницей матча Лейла-Энни Фернандес (Канада, 15) – Йоанна Цугер (Швейцария).

