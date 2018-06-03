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Стивенс отдала Контавейт всего два гейма на пути в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Стивенс отдала Контавейт всего два гейма на пути в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американка Слоан Стивенс (10) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (25) со счётом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 52 минуты. Американка обошлась без подач навылет и двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 7, активно выиграла 12 очков и допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Контавейт 4 двойные ошибки, 6 виннеров и 21 невынужденная ошибка.

За выход в полуфинал Стивенс сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) – Каролина Возняцки (Дания, 2).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 4-й круг
03 июня 2018 года, воскресенье. 16:30 МСК
Анетт
Контавейт
Слоан
Стивенс
2:6 0:6
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